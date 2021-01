Österreichweit gibt es 749 Vermisste

Österreichweit werden mit Stand Jänner 2021 insgesamt 749 Personen vermisst, sagt Stefan Mayer vom Kompetenzzentrum für Abgängige Personen im Bundeskriminalamt im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Großteil der aktuellen 749 Vermissten sind Erwachsene (483) und EU-Bürger. Weniger als ein Drittel der abgängigen Erwachsenen sind Frauen (131).

Unter den derzeit Vermissten sind insgesamt 266 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 170 Buben bzw. Burschen stehen 96 Mädchen im Kindes- und Teenageralter gegenüber.

In 268 der gespeicherten Fälle sind die vermissten Personen bereits vor mehr als zehn Jahren verschwunden. Hier findet zwar keine aktive Suche mehr statt, aber auch solche "Langzeitfälle" könnten, meist mittels DNA-Analysen, immer wieder gelöst werden.

Zwischen 10.000 und 12.000 Vermisstenanzeigen werden hingegen pro Jahr bei der Polizei erstattet. "Von diesen als abgängig gemeldeten Personen werden etwa 98 Prozent spätestens nach einem Jahr wiedergefunden."

Der längste österreichweite Vermisstenfall reicht übrigens bis ins Jahr 1964 zurück: Am 3. Jänner verschwand in Salzburg, vermutlich in Zell am See, ein Mann.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.