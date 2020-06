"Österreichs schönstes Autokino" startet am 9. Juli in der Welser Messe

Mit dem "Car Cinema" wird am 9. Juli ein spannendes Veranstaltungsformat aus der Taufe gehoben. Sechs Wochen lang wird der Westteil des Welser Messegeländes in ein großes Autokino verwandelt. Das renommierte Unternehmen "Ambient Art" aus Wien setzt auf ein interessantes Mischkonzept aus Kino und Gastronomie.

Die Messe tritt als Vermieter auf. Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner. Das durch Planen abgegrenzte Gelände bietet Platz für bis zu 250 Fahrzeuge und Motorräder. Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person. Bei Tisch können rund 100 Personen in den ersten zwei Reihen Platz nehmen. Auf dem Areal vor der Halle 21 sind laut Veranstalter maximal 1000 Kinobesucher vorgesehen.

Retro-Kostüme und Oldtimer

Bis zum letzten Spieltag am 29. August werden auf einer 14 Meter hohen und 20 Meter breiten Leinwand 49 Filme ausgestrahlt. Der Ton kommt aus kleinen Taschenradios mit Akkubetrieb. Gestaltung und Dekoration sollen Stimmung erzeugen: "Mit echten Oldtimern als Kulisse und unserem Personal in Retro-Kostümen setzten wir auf den Flair der Fünfziger- und Sechzigerjahre", betont der technische Leiter Kurt Berger.

Die Filme starten täglich um 21 Uhr am Abend. Auch in der Programmierung will sich das Auto- Open-Air-Kino in Wels positiv abheben. Neben Blockbuster und aktuellen Filmen werden Klassiker gezeigt. Ausgewählte Filmtage mit Tarantino oder den Cohen Brothers sollen auch eingefleischte Cineasten und Biker ins Autokino locken.

Ganz anders als beim umstrittenen Autokino am Linzer Urfahrmarktgelände gibt es im Messegelände kaum Anrainer. Die behördliche Genehmigung liegt auf dem Tisch. Per Bescheid können Veranstaltungen dieser Größenordnung auf dem Westteil der Messe ohne neue Gutachten über die Bühne gehen.

Die Gastgeber reagieren auf das Veranstaltungskonzept des "Car Cinema" mit Spannung und Vorfreude: "Ich freue mich auf die Auferstehung des alten Autokinos, das für mich einen besonderen Charme vermittelt", betonte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bei der gestrigen Präsentation.

Seine Neugier kann auch Messepräsident Hermann Wimmer nicht verbergen. An die Veranstalter gewandt, meinte er: "Sie bringen uns nicht nur ein sommerliches Highlight in die Stadt. Mit dem ,Car Cinema’ startet am 9. Juli in Wels auch Österreichs schönstes Autokino."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at