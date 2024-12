Österreichs größtes Frauenfestival wirkt nach

Eines war beim 3. "Let's get visible"-Festival schnell klar: Es geht nicht um "Frauen gegen Männer". Es geht vielmehr darum, dass sich Frauen vor den Vorhang treten trauen, für sich und ihre Bedürfnisse in allen Lebenssituationen einstehen und man sich gegenseitig unterstützt. "In der heutigen Zeit werden Frauen leider immer noch viel zu wenig gesehen und anerkannt. Wir sind hier, um das zu ändern", sagt Festival-Initiatorin Carolin Anne Schiebel.

Genau dieser Spirit war beim Festival im prall gefüllten Brucknerhaus zu spüren. Auf vier Bühnen reichte das Angebot von Podiumsdiskussionen zu Themen wie Vereinbarkeit, Netzwerken und Inklusion im Arbeitsalltag über inspirierende Vorträge über Resilienz, Hormone und Atemfitness bis hin zu Workshops für Pitchtrainings, finanzielle Absicherung und agiles Leadership. Zusätzlich konnte man sich an verschiedenen Ständen informieren.

Mit dabei waren unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, OÖN-Digitalos-Preisträgerin Leslie Jäger, Kabarettistin Nina Hartmann, Gynäkologin Miriam Mottl, Unternehmer Patrick Rammerstorfer sowie Unternehmerin Gerti Schatzdorfer, Atemtrainer Daniel Fetz und Life Coach Juliane Käfer.

Das Festival soll auch im kommenden Jahr, am 21. November 2025, wieder stattfinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper