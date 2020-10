Österreichs größte Bildungsmesse übersiedelt ins Web

Live-Chats statt mündlichem Beratungsgespräch, Online-Vorträge statt Podiumsdiskussionen und virtuelles Zentrum statt Welser Messegelände. Während bundesweit Berufsmessen abgesagt werden, geht die von den OÖNachrichten präsentierte "Jugend & Beruf"-Messe einen anderen Weg. Und übersiedelt heuer vorübergehend ins World Wide Web. Mit so vielen Ausstellern wie noch nie.

"Bei 80.00 Besuchern gibt es einfach kein wirksames Corona-Sicherheitskonzept", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). "Darum haben wir ein virtuelles Messezentrum gebaut und treffen die Jugendlichen genau dort, wo sie ohnehin häufig unterwegs sind: in der digitalen Welt."

Rekord an Ausstellern

500 Aussteller werden von 20. bis 24 Oktober auf www.jugendundberuf.info ihre Weiterbildungsangebote präsentieren. Nicht nur sind so viele Aussteller wie noch nie vertreten, die Messe wird auch auf fünf Tage verlängert. Bei der Messe vergangenes Jahr stellten noch 301 Schulen und Betriebe aus. "Noch nie war das Messeangebot so groß wie heuer. Kurzfristig haben uns die Aussteller ihre Info-Unterlagen online zur Verfügung gestellt", sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ), die die Messe veranstaltet, Doris Hummer. "Nur wenige von ihnen hatten Erfahrungen mit digitalen Messen."

Erstmals treten heuer auch jene Betriebe auf, die sonst nur auf regionalen Lehrlingsmessen vertreten waren. Zudem wurde der Bildungsschwerpunkt Schule aufgefächert – waren Berufsbildende Höhere Schulen in den Jahren zuvor noch an Gemeinschaftsständen vertreten, präsentieren sich heuer viele an Einzelständen. Damit die Besucher nicht den Überblick verlieren, ist die digitale Messe-Begleiterin Vera zur Stelle. Sie weist sie an die Räume "Bildungs- und Berufsorientierung", "Messehalle" und "Messebühne" weiter. Ein Messe-Konfigurator stellt ihnen zudem ein für sie maßgeschneidertes Bildungsangebot zusammen. Die Jugendlichen können Angebote nach Interessensbereichen, Berufsgruppen und Entfernung vom Wohnort herausfiltern.

Infos bleiben online

Während sich in der Messehalle die Aussteller von ihrer besten Seite zeigen und die Jugendlichen täglich von 8.30 Uhr bis 15 Uhr zu Live-Chats einladen, lockt die Messebühne mit Online-Vorträgen: von Tipps und Tricks für die Berufswahl bis zur Lehre mit Matura.

Wer sich bei seiner weiteren Berufslaufbahn noch unsicher ist, kann im Raum "Bildungs- und Berufsorientierung" Eignungstest absolvieren. "So können die Jugendlichen noch mehr über ihre Interessen herausfinden. Spannende Inhalte können sie in ihrer persönlichen "Messetasche" speichern und jederzeit darauf zurückgreifen", sagt Doris Hummer. "Denn die Inhalte bleiben ja auch nach Ende der Messe weiter online." Das digitale Angebot sei klarerweise kein Ersatz für die reguläre Messe in Wels, allerdings für die kommenden Jahre eine praktische Ergänzung.

Um Jugendliche auf die Berufsmesse einzustimmen, lädt die WKOÖ zu einem Gewinnspiel. "Unter dem Hashtag #jugendundberuf können Jugendliche posten, was ihnen bei ihrer Ausbildung wichtig ist. Für die coolsten Postings gibt es zehn iPads zu gewinnen", sagt Hummer. (mis)

