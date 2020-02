Die Neun-Millionen-Marke ist in Reichweite: 8,902.600 Menschen leben mit Stichtag 1. Jänner 2020 in Österreich, wie die Statistik Austria gestern mitteilte. Ein Höchststand seit der ersten "modernen" Volkszählung 1869. Gleiches gilt auch für unser Bundesland, bestätigt Landes-Statistiker Michael Schöfecker. In Oberösterreich hat die Bevölkerungszahl auf 1,490.392 zugelegt.