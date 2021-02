Österreicher essen immer mehr Fisch

Fischproduzenten bieten ihre Ware auch im Ab-Hof-Verkauf an. Der Eigenversorgungsgrad bei Fisch ist in Österreich gering. An erster Stelle beim Import steht der Lachs. Der Pro-Kopf-Verbrauch bei Fisch steigt weiter an. Während 1995 jeder Österreicher fünf Kilo Fisch im Jahr gegessen hatte, waren es 2019 bereits 7,88. "Das Forellenland Oberösterreich hat an dieser Entwicklung großen Anteil", sagt Karl Grabmayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer OÖ.

