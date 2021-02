"Österreich testet": Vier Oberösterreicher bauten Website in 52 Minuten nach

Eigentlich hatte Klaus Hofinger vor, die Türen des Kaufhauses Österreich zu öffnen. In weniger als einer Stunde wollte der Programmierer aus St. Marienkirchen (Bezirk Schärding) die vielbelächelte Plattform nachbauen und damit zeigen, dass das millionenschwere Projekt mit einigen wenigen Handgriffen sauber und kostengünstig hätte funktionieren können. Seine Schwester hatte ihn dafür bei der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ angemeldet. Ein Weihnachtsgeschenk, das Hofinger zwar auspackte, dessen Inhalt vergangenen Dienstagabend dann aber ein anderer war: Der 29-Jährige und drei Freunde, mit denen er gemeinsam an der Fachhochschule Hagenberg studiert hatte, nahmen sich der Plattform „Österreich testet“ an.

Neun statt 546.000 Euro

Stolze 546.000 Euro hatte sich die Regierung die Einrichtung der Website, auf der Nutzer sich für einen Covid-19-Schnelltest in ihrem Bundesland anmelden können, kosten lassen. 190.000 Euro teuer ist die monatliche Instandhaltung – Anpassungen und Weiterentwicklung inklusive. Verantwortlich ist das Unternehmen World Direct, eine Tochter von A1.

Das Gesundheitsministerium rechtfertigte die Kosten: Die Anmeldeoberfläche sei nur ein ganz kleiner Teil der Plattform, das System wickle auch die digitale Terminvergabe ab, steuere die Kapazitätsplanung für mehr als 600 Teststationen und verwalte auch die Registrierung in den Stationen selbst. „Trotzdem viel zu teuer“, sagte Hofinger und machte sich ans Werk. Gemeinsam mit Matthias Neuwersch, Paul Schnetzinger und Melanie Mitter programmierte er die Website „Österreich testet“ in 52 Minuten nach.

„Mit Vorlaufzeit haben wir insgesamt vielleicht zwei Stunden gebraucht“, sagt Hofinger. Kostenpunkt: neun Euro – für die Anmeldung der Domain.

Er wolle seriös bleiben, sagt Hofinger. Eins zu eins könne man die Plattformen nicht vergleichen. „Wir haben die Seite noch nicht so gut abgesichert. Gegen Hacker-Angriffe zum Beispiel. Aber mehr als ein paar Hundert Euro würde sie auch vollständig nicht kosten“. Auch die 52-Minuten-Version vertrage bereits „Hunderttausende Besucher auf einmal“. Den „Willkommen-Österreich“-Schnelltest gibt es unter: willkommen-oesterreich-testet.at.