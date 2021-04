Ölspur rann bis in Traunsee: Polizei sucht nach Feuerwehreinsatz Zeugen

Gegen 18 Uhr wurde der Polizei der Vorfall gemeldet. Die Ölspur zog sich in Ebensee bereits auf einer Länge von rund drei Kilometern über die Salzkammergut Bundesstraße B145. Da das Öl im Bereich des Landungsplatzes bereits in den Traunsee geflossen war, musste die Feuerwehr auch mit zwei Motorbooten anrücken. Rund 110 Kameraden rückten an, um die Fahrbahn zu reinigen. Die Straßenmeisterei musste dafür bis 21 Uhr eine örtliche Umleitung einrichten. Dazu wurde mit Hilfe zweier Motorbooten eine rund 250 Meter lange Ölsperre eingerichtet.

Die Polizei fahndet nun nach dem Verursacher der massiven Verunreinigung. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Ebensee unter Tel.Nr. 059133/4104 zu melden.