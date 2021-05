ÖH-Wahl in Linz: AG bleibt Erster, VSStÖ legt klar zu

345.000 Studenten waren von Dienstag bis Donnerstag aufgerufen, bei der ÖH-Wahl ihre Vertreter für die kommenden Studienjahre zu wählen. Um 22 Uhr trafen die Ergebnisse der einzelnen Universitäten ein.

An der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz mit mehr als 19.000 Studenten blieb die Aktionsgemeinschaft (AG) auf Platz eins – sie stagnierte bei 35,50 Prozent (2019 waren es 35,47 Prozent). Zweiter wurde wieder der Verband Sozialistischer Studierender (VSStÖ) mit einem deutlichen Zugewinn von 5,11 Prozentpunkten auf 27,06 Prozent. Dritter blieb die Liste No Ma’am mit einem Plus von 5,86 Prozentpunkten auf 17,07 Prozent. Vierter wurden die Junos mit 7,69 Prozent (plus 1,93), dahinter folgten die Unabhängige Liste FLÖ mit 6,49 Prozent (minus 0,78), der Kommunistische StudentInnenverband KSV mit 3,11 Prozent (plus 1,21) und die Freiheitlichen Studenten FS mit 3,08 Prozent (plus 1,26).

Da die Fraktionen Gras und Jus4All heuer nicht kandidierten,waren fast 15 Prozent an Stimmenanteilen frei geworden.

Die Wahlbeteiligung bei der Wahl zur Hochschülerschaft (ÖH) betrug bundesweit nur 15,8 Prozent. 2019 war sie bei 26 Prozent gelegen. Die bisher geringste Wahlbeteiligung war 2017 zu verzeichnen. Damals gaben 24,5 Prozent der Studenten ihre Stimme ab.

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) wollte das am Donnerstag noch nicht bewerten. „Die Wahlbeteiligung ist so, wie sie ist“, sagte er. Dies müsse man zur Kenntnis nehmen. Das starke Sinken habe mit der Corona-Pandemie zu tun, aufgrund derer viele Studenten nicht an den Hochschulen sind – „aber vielleicht nicht nur“.