ÖH-Wahl: AG bleibt in Linz auf Platz eins

Die Hochschülerschaftswahlen an der Johannes Kepler Universität Linz sind mit einem eindeutigen Sieg der VP-nahen Aktionsgemeinschaft zu Ende gegangen. Die Liste erzielte wie vor zwei Jahren rund 35,5 Prozent der Stimmen und damit sieben von insgesamt 17 Mandaten in der Universitätsvertretung, dem Linzer Studentenparlament.

Auf Platz zwei an der JKU liegen nun die roten Studentenvertreter vom VSStÖ, sie gewannen fünf Prozentpunkte und ein Mandat zu. Ebenso einen zusätzlichen Sitz errang die Liste "No Ma’am", die mit dem Slogan "Drei Tage Freibier? Ja bitte!" geworben hatte. Je ein Mandat erreichten die einst an der JKU viele Jahre dominierende ÖSU und die liberalen JUNOS.

Vergeblich sucht man in den Wahlergebnissen der JKU nach den Stimmenanteilen der grünnahen GRAS, denn diese war wegen formaler Mängel bei der Einreichung der Listen nicht zur Wahl zugelassen worden.

Die glasklare Verliererin des studentischen Urnengangs war ohnehin die Wahlbeteiligung. Bundesweit gaben nur noch 15,7 Prozent der Studierenden ihre Stimme ab. 2019 waren immerhin noch 25,8 Prozent wählen gegangen. Mit 14,46 Prozent war die Wahlbeteiligung an der JKU sogar noch etwas niedriger als der Bundesschnitt. An der Linzer Uni mit mehr als 19.000 Studenten reichten der AG für ihren Wahlsieg etwas mehr als 1000 Stimmen. Die ÖH Linz sei wegen der Lehramtsstudierenden etwas im Nachteil, hieß es. Denn diese "Clusterstudenten" belegen auch Kurse an anderen Hochschuleinrichtungen und müssen ihre Wahl nicht unbedingt an der JKU treffen.

An der Fachhochschule Oberösterreich mit ihren Standorten Hagenberg, Linz, Wels und Steyr kandidierte nur die AG und gewann ohne Überraschung alle neun Mandate. Ähnlich die Lage an der Linzer Kunstuni, wo als einzige Liste die KUPO (Kunst und Politik) zur Wahl stand, an der Katholischen Universität Linz (KU Linz) und an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Dort nennt sich die einzig aktive Liste GSPUSI (Gemeinschaft Solidarischer Parteiunabhängiger Studierenden-Initiative).

Bundesweit VSStÖ auf Platz eins

Bundesweit kassierte die AG (21 Prozent) eine Niederlage (minus 5,9 Prozentpunkte) und verlor Platz eins an den roten VSStÖ, der mit 24,6 Prozent als stimmenstärkste Fraktion in der Bundesvertretung (BV) hervorgeht. Dort ist die AG nur Dritter, weil auch die Grünalternativen mit 21,7 Prozent knapp an den Bürgerlichen vorbeizogen.