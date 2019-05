ÖH-Wahl: AG bleibt auch in Linz auf Platz eins

"Als Erstplatzierte wollen wir auch weiter den ÖH-Vorsitz stellen", sagt Edin Kustura, AG-Spitzenkandidat an der Kepler-Uni (JKU). Er kündigt Koalitionsverhandlungen an. Für Kustura wäre es eine Bestätigung im Amt. Er ist derzeit schon ÖH-Vorsitzender an der JKU.

Platz zwei an der JKU belegte der Verband Sozialistischer Studierender (VSStÖ), Platz drei die Liste "No Ma’am". Bisher koalierte die AG an der JKU mit der Studentenunion (ÖSU). Da diesmal statt 15 Mandaten 17 vergeben wurden, reicht der AG aber das ebenfalls unverändert gebliebene Mandat der ÖSU nicht mehr für eine Mehrheit. Insgesamt gaben rund 4000 von 18.000 wahlberechtigten Studierenden an der Kepler-Uni ihre Stimme ab.

An der Fachhochschule Oberösterreich kam die AG auf 62,8 Prozent, gefolgt von den Liberalen Studierenden (JUNOS, 21,4 Prozent), der Liste "Studieren mit Zukunft" (12,2 Prozent) und dem Ring Freiheitlicher Studenten (RFS, 3,7 Prozent). Weitere Listen kandidierten nicht für die Hochschulvertretung an der FH Oberösterreich.

Ergebnis der Bundesvertretung

In der 55-köpfigen Bundesvertretung behält die AG unverändert ihre 15 Mandate. Dahinter kommen mit je 13 Mandaten die Grünen Studierenden (GRAS, plus vier) und der VSStÖ (plus eins). Auf Rang vier landeten die JUNOS mit sechs Sitzen (minus eins) vor den Fachschaftslisten mit fünf Mandaten (minus drei). Die restlichen drei Sitze teilen sich die beiden kommunistischen Studierendenverbände (KSV-KJÖ bzw. KSV LiLi) sowie der RFS. Für eine Mehrheit in der Bundesvertretung sind 28 Sitze nötig. Die derzeitige Koalition aus GRAS, VSStÖ und FLÖ käme künftig gemeinsam auf 31 Mandate statt wie bisher 29,

