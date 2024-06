Öffentlich oder per Fahrrad: Die besten Anreisemöglichkeiten zum Lido-Sounds

Im vergangenen Jahr waren es rund 70.000 Besucher, diesen Rekord will man beim heurigen Lido-Sounds übertreffen. Ab Donnerstag strömen daher zahlreiche Festivalbesucher zum Urfahraner Jahrmarktgelände.

Um dem höheren Fahrgastaufkommen nachzukommen, verstärkt die Linz AG von Donnerstag, 27. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, die Straßenbahnlinien 1 und 2. Von 22 Uhr bis 1.30 Uhr fahren die Straßenbahnen alle 7,5 Minuten. Zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bringen darüber hinaus zusätzliche Garnituren die Fahrgäste von A nach B. Am Sonntagnachmittag werden die Intervalle der Linien 1 und 2 ebenfalls von 10 auf 7,5 Minuten verkürzt.

Anreise mit dem Rad

Nur sechs Minuten vom Gelände entfernt befindet sich der Mitarbeiter-Parkplatz der Sparkasse Oberösterreich, der in diesem Jahr zum Fahrrad-Abstellplatz für die Lido-Besucher umgewandelt wird. Platzwart gibt es zwar keinen, das Areal wird aber mit Zäunen gesichert. Etwa 400 bis 500 Räder finden dort Platz, diese ordnungsgemäß abzusperren, bleibt allerdings in der Verantwortung der Besitzer.

Heute kommt die Technik

Ganz so entspannt wie vergangene Woche ist Festivalchef David Dittrich zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht. "Jetzt merkt man den Stress schon deutlich", sagt er. Heute beginnt der Technikeinbau, für den bereits zehn Kilometer Stromkabel am Gelände verlegt wurden. Aber: die Arbeiten sind alle im Zeitplan. In weniger als 48 Stunden geht es schon los, am Donnerstag um 16 Uhr öffnen die Einlassschleusen und die erste der 41 Bands - Acoustic Elements - eröffnet das Festival.

Noch gibt es für alle vier Tage Restkarten. Diese können bis Donnerstag im Vorverkauf oder direkt an den Abendkassen erworben werden.

