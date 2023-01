ÖBB und Verkehrsministerium lenken ein: Railjet bleibt

Die Aufregung war groß in den vergangenen Tagen: Als das Verkehrsministerium vor kurzem die Fahrpläne für 2024 auf seiner Website veröffentlichte, wurde bekannt, dass der Railjet auf der Westbahnstrecke im kommenden Jahr in fünf Bahnhöfen nicht mehr stehen bleibt: Amstetten, St. Valentin, Attnan-Puchheim, Vöcklabruck und Neumarkt am Wallersee. Als Grund dafür wurden zahlreiche Großbaustellen an der Strecke angeführt.