ÖBB streichen Railjets: Kritik von Steinkellner

Am 13. Dezember stellen die ÖBB ihren Fahrplan um. An einigen der geplanten Änderungen gibt es nun Kritik aus dem Verkehrsressort des Landes. Sechs Railjets und Railjet-Express wurden aus dem Fahrplan genommen. Für Oberösterreichs Pendler bedeute dieser Wegfall "massive Fahrzeitverlängerungen oder überhaupt fehlende Anbindungen in den Tagesrandzeiten", heißt es in einer Aussendung des Landes. Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) ärgert sich, dass die ÖBB während der Verhandlungen "keine Silbe" über die Einstellungen im Fernverkehr verloren haben. Während das Land gemeinsam mit dem Bund versucht, den öffentlichen Regionalverkehr zu attraktivieren, würden die ÖBB diese Anstrengungen durch die Streichungen torpedieren.

Steinkellner fordert Schützenhilfe von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne), um die Einstellung der Verbindungen noch abzuwenden: "Der Wunsch, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestalten, genügt nicht. Um diesem Ziel tatsächlich Leben einzuhauchen, muss ein gutes Angebot präsentiert werden. Die Verschlechterung des Angebots wird keine Fahrgäste zum Umstieg verführen."

