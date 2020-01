In Wien und dem Burgenland haben die ÖBB diese Maßnahme bereits umgesetzt, die übrigen Bundesländer sollen nun folgen. Das generelle Rauchverbot auf den mehr als 1000 Bahnhöfen werde von Sicherheitsmitarbeitern kontrolliert werden, hieß es gestern von Seiten des Unternehmens. Die Kontrolleure sollen anfangs auf das Verbot hinweisen und nicht gleich strafen. In den Bahnhofsgebäuden darf schon seit 2006 nicht mehr geraucht werden, im September 2007 folgte das Rauchverbot in den Zügen.