ÖBB-Grundstück in Schörfling: "Kaineder am Zug"

SCHöRFLING. 6600 Quadratmeter groß ist jenes Areal in Schörfling, auf dem die ÖBB einen zusätzlichen öffentlichen Seezugang am Attersee ermöglichen könnten.

Derzeit werden, wie die OÖN berichteten, Badegäste dort zwar "geduldet", ein öffentlicher Badeplatz ist es dennoch nicht. Gespräche zwischen der Marktgemeinde Schörfling unter Bürgermeister Gerhard Gründl (SP) und den ÖBB laufen schon geraume Zeit, bisher aber ohne Ergebnis.

"Jetzt ist Grünen-Landesrat Stefan Kaineder am Zug", sagt VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. "Ich erwarte mir, dass er sich bei seiner Parteikollegin – der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler – für eine schnellstmögliche und unkomplizierte Öffnung des ÖBB-Seezugangs in Schörfling einsetzt." Dass unklar sei, wer das Areal erwerben könne, sei kein Grund für eine Verzögerung. "In einem ersten Schritt können die ÖBB einfach unkompliziert den Seezugang für die Öffentlichkeit öffnen. Daran wird sich zeigen, wie ernst es den Grünen mit freien Seezugängen ist", sagt Hiegelsberger.

Oberösterreichs Grüne drängen seit Jahren vehement auf eine Ausweitung des öffentlichen Zugangs zu Oberösterreichs Badegewässern. In Schörfling sei die "Sache" aber "kompliziert", räumte der Grünen-Landtagsabgeordnete Rudolf Hemetsberger zuletzt ein. Grünen-Chef Kaineder war gestern nicht erreichbar.

"Wir reden nicht nur, sondern bauen das Angebot laufend aus", sagt unterdessen Hiegelsberger. Er nennt zwei Uferabschnitte der Bundesforste (ÖBf) in Kammer (Gemeinde Schörfling) und Seeleiten (Gemeinde Weyregg), bei denen das Land die Betreuung und Pflege übernommen habe und die Infrastruktur für Badegäste ausbaue, oder auch die Erweiterung des öffentlichen Seezugangs in Unterbuchberg (Gemeinde Seewalchen).

