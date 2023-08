ÖBB erhöhen zwischen Linz und Vöcklabruck den Takt

460 Züge verkehren jeden Tag zwischen Linz und Wels. 300 von ihnen fahren weiter nach Vöcklabruck. Wenn es nach den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) geht, werden dort bald Takt und Zuverlässigkeit erhöht.

Denn auf der 57 Kilometer langen Strecke wurde nun mit dem digitalen Zugsicherungssystem "ETCS" (nicht zu verwechseln mit dem System der Studienleistungen ECTS) die modernste Technologie für den Bahnbetrieb implementiert.

Das "European Train Control System" kontrolliert Abstände, die Fahrtrichtung und die Geschwindigkeit der Züge in Echtzeit. So soll es möglich werden, auf dem Streckenabschnitt mehr Züge (Personen- und Güterverkehr) zuverlässiger, pünktlicher und sicherer fahren zu lassen. Der Abschnitt zwischen Linz und Vöcklabruck (die zugehörige Streckenzentrale befindet sich in Wien, Züge auf dem Abschnitt werden in Linz digital überwacht) ist allerdings nur ein Anfang. Ziel der ÖBB ist es, die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems Bahn bis zum Jahr 2040 zu verdoppeln.

Dafür wurde am Dienstag in Linz gemeinsam mit Siemens Mobility ein 400 Millionen Euro schwerer Rahmenvertrag präsentiert, der eine langfristige Zusammenarbeit garantiert.

"Wir erleben in Europa eine wahre Renaissance des Bahnfahrens, in Österreich haben wir einen ordentlichen Fahrgastzuwachs zu stemmen. Eine leistungsfähige Bahninfrastruktur ist maßgeblich für das Erreichen der Klimaziele in Österreich. Um die erwartenden Verkehrssteigerungen und die Verlagerung von der Straße zu bewältigen, konzentrieren wir uns auf die digitalen Initiativen", sagte Johann Pluy, Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG.

Engere Abstände möglich

Das System ETCS bildet die Grundlage für das autonome Fahren bei optimaler Geschwindigkeit.

Wegen der langen Bremswege müssen Züge ohne das System große Abstände einhalten, jene mit ETCS können durch genaue Ortung der Fahrzeuge und Mobilfunkkommunikation in engeren Abständen fahren und somit mehr Menschen und Güter in kürzerer Zeit transportieren.

Positive Erfahrungen gibt es bereits von den Bahnstrecken Wien–Breclav, Wien–St. Pölten und Kufstein–Brenner. Ziel ist es, alle österreichischen Hochleistungsstrecken und Hauptverbindungen mit dem modernen ETCS Level 2 auszurüsten, schon bis 2026 investieren die ÖBB dafür 20 Millionen Euro, insgesamt sind im Rahmenplan der Bundesregierung unter dem Titel "ETCS und Zugbeeinflussung" rund 900 Millionen Euro vorgesehen.

Von der Digitalisierung sollen bald auch Fernreisende profitieren: Als europaweiter Standard soll ETCS Reisen zu internationalen Destinationen verkürzen und deutlich bequemer machen.

