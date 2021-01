"Odysseusjahre" gehen den jungen Erwachsenen ab

Was verstehen Sie unter "Odysseusjahren"?

Claus Koch: Den Begriff habe ich für die Zeit junger Erwachsener nach dem Schulabschluss und dem Beginn des Studiums oder anderer Ausbildungen gewählt, weil mich diese Jahre an die Sage des Odysseus erinnern, der orientierungslos unterwegs ist und Bewährungsproben zu bestehen hat.

Warum sind diese Jahre so wichtig?

In der Pubertät stellt sich die Frage nach der Ablösung vom Elternhaus. Wer bin ich? Die Peergroup nimmt immer mehr den Raum der Eltern ein. In der Phase des Erwachsenwerdens kommt die Frage dazu: "Wohin will ich?" Die Fragen nach Beruf und Studium stellen sich in der Pubertät nicht so dringend wie in der Zeit nach dem Schulabschluss. Die Probleme in diesem Altersabschnitt sind existenzieller als in der Pubertät.

Andererseits begleiten uns Um- und Neuorientierung das ganze Leben lang …

Der Unterschied ist: Wenn ich nach der Schule in das unbekannte Terrain der Selbstständigkeit aufbreche, fallen ganz wichtige Leitplanken weg. Die Schule, das Elternhaus. Sicher hat man als Jugendlicher häufig auch mal die Schnauze voll von der Schule und träumt davon, dass sie endlich zu Ende geht, aber das Schulleben und seine Rhythmen – Ferien und Wiederaufnahme – schaffen eine Form von Sicherheit.

Die Pandemie unterläuft diese Strukturen. Wie wirkt sie sich aus auf die jungen Erwachsenen, auf die Corona-Generation?

Nach der Schule freut man sich, neue Menschen kennenzulernen. Diese Kontakte fallen jetzt flach. Das führt zu diesem Gefühl von Unsicherheit und Verlorensein. "Lost", also verloren, ist übrigens das heurige Jugendwort des Jahres in Deutschland. Andererseits fragen sich viele, die nun online lernen: Wozu soll ich von zu Hause weggehen? Wir beobachten, dass eine große Anzahl von jungen Leuten wieder daheim im Kinderzimmer landet. Das birgt die Gefahr der Regression, dass man die Abhängigkeit von den Eltern verlängert.

Claus Koch, "Pubertät war erst der Vorwaschgang": Gütersloher Verlagshaus, 256 Seiten, 20,60 Euro

