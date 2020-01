Oddo Bergmair verstorben

Oddo Bergmair, emeritierter Abt des Stifts Kremsmünster, ist am 30. Jänner im 89. Lebensjahr im Klinikum Wels verstorben. Geboren wurde er als Rudolf Bergmair am 22. März 1931 in Kremsmünster. Nach der Matura trat er in den Orden der Benediktiner ein und erhielt den Ordensnamen Oddo. Er studierte nicht nur Theologie, sondern schloss auch ein Studium der Bodenkultur ab. 1982 wählten ihn die Mitglieder des Konvents zum 84. Abt des Stifts Kremsmünster. Im Jahr 2007 emeritierte er als Abt. Vor einigen Tagen wurde er wegen eines Lungeninfarkts und einer Gehirnblutung in das Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag verstarb. Für Oddo Bergmair wird am Montag, 10. Februar, um 19.15 Uhr in der Stiftskirche Kremsmünster gebetet. Der Begräbnisgottesdienst wird am Dienstag, 11. Februar, um 14 Uhr in der Stiftskirche Kremsmünster gefeiert.

