Oberösterreichs Spitäler stocken Betten für Covid-Patienten auf

Die Maßnahme erfolgt aufgrund der weiter zu erwartenden Steigerung der Infektionszahlen, teilte das Land Oberösterreich am Dienstag in einer Aussendung mit. Mit Donnerstag, 11. November stehen damit 600 statt bisher 500 Betten für Covid-Patienten auf den Normalstationen zur Verfügung.

Mit Stand Dienstag sind 415 Betten auf Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt, 79 Oberösterreicher mit einem besonders schweren Verlauf müssen auf Intensivstationen betreut werden. Bei den Intensivbetten befindet sich Oberösterreich derzeit in der Stufe 3, wonach insgesamt 103 Intensivbetten zur Verfügung stehen.

4x1-Regel für Besuche

Um die Sicherheit der Patienten in Krankenhäusern zu gewährleisten, werden zudem die Besuchsregeln verschärft. Ab Mittwoch gilt wieder die 4x1-Regel. Das bedeutet, jeder Patient darf pro Tag maximal von einer Person für eine Stunde Besuch bekommen. Minderjährige Kinder fallen nicht unter diese Regelung. Ausgenommen sind Personen, die Frauen während der Geburt begleiten, sowie Besuche bei schwerkranken oder sterbenden Patienten.

2-G-Regelung in Spitälern

Für alle Besucher ab 16 Jahren gilt außerdem die 2-G-Regelung. Sie müssen entweder geimpft oder genesen sein. Eine Übergangsfrist gibt es bis 6. Dezember für Personen, die eine Erstimpfung sowie einen PCR-Test vorweisen. Kinder bis zwölf Jahren benötigen keinen 2-G-Nachweis. Kinder zwischen 13 und 15 Jahren können als Nachweis gemäß der Corona-Schulverordnung den Ninja Pass vorlegen.

Ausnahmen gibt es für Personen zur Begleitung oder zum Besuch unterstützungsbedürftiger oder minderjähriger Patient/innen, für Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen und bei Geburten. Bei Besuchen ist zudem ein Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung mitzubringen, außerdem besteht Maskenpflicht.

Inzidenz über 1.000

Die Zahl der Neuinfektionen entwickelt sich in Oberösterreich weiterhin besorgniserregend. 2.141 neue Fälle wurden allein am Dienstag eingemeldet. Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, dass Oberösterreich bei der Sieben-Tages-Inzidenz mit weit über 1.000 wieder vorne liegt. 1.056,2 Fälle pro 100.000 Einwohner wurden in der vergangenen Woche verzeichnet.

In ganz Österreich wird derzeit ein drastischer Anstieg der Covid-Patienten in Spitälern registriert. Mehr als 400 Menschen müssen derzeit in Österreich nach einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind um 26 Betroffene mehr als noch tags zuvor bzw. 86 mehr als vergangene Woche. Innerhalb von 24 Stunden sind 39 weitere Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.