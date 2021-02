Oberösterreichs Spitäler sollen künftig Strom erzeugen

Von Schärding bis Steyr, von Rohrbach bis Bad Ischl: Spitäler an neun Standorten betreibt die landeseigene Gesundheitsholding in Oberösterreich. Allein das Kepler Klinikum in Linz umfasst Dutzende Gebäude – ob am Med Campus am Standort des früheren AKH und der Kinderklinik oder am Neuromed Campus des einstigen Wagner-Jauregg-Spitals.