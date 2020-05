Oberösterreichs Polizisten lassen mit Musikvideo aufhorchen

Am Donauufer, auf dem Balkon, an Bord des Polizeiboots oder im Büro: Die uniformierten Blasmusikanten haben sich in der ganzen Landeshauptstadt verteilt, um ihre Version der österreichischen Bundeshymne zum Besten zu geben. Lautstarke Unterstützung bekamen sie dabei auch von ihrem Diensthund.

Das Social-Media-Team der Landespolizei hat die klingende Darbietung festgehalten und auf Facebook veröffentlicht. Hören Sie selbst:

Mit diesem Werk will sich die Landespolizeidirektion bei allen Landsleuten für ein "gutes Miteinander" bedanken, wie Polizeichef Andreas Pilsl am Ende des Clips sagt.

Die Facebook-Community lobte die Interpretation von "Land der Berge" mit zahlreichen Herzchen, Gefällt-mir-Angaben und mit Stolz erfüllten Kommentaren, um 19 Uhr steht das Orchester außerdem in der ORF-Sendung "Oberösterreich Heute" im Rampenlicht.