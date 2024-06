Oberösterreichs multikulturelle Klassenzimmer

Die Zusammensetzung der Klassen in Oberösterreichs Pflichtschulen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert. Das zeigen Zahlen der Bildungsdirektion. Die Folgen von Ereignissen wie der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 oder der Krieg in der Ukraine wirken sich bis in die Klassenzimmer der Polytechnischen Schule Urfahr aus. "Wir mussten uns auf andere Nationen, Kulturen und Religionen einstellen", sagt Direktor Christian Bauer. Das könne im Schulalltag durchaus herausfordernd werden.