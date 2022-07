Oberösterreichs Gewässer erhalten ein gutes Zeugnis

Rechtzeitig zum Badewetter in dieser Woche wurden die aktuellen Untersuchungsergebnisse von 84 Naturbadestellen in Oberösterreich präsentiert. Von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich werden jedes Jahr während der Badesaison Wasserproben genommen, die AGES Linz stellt die bakteriologische Belastung fest.

Die gute Nachricht vorweg: Oberösterreichs Seen und Flussbadestellen weisen überwiegend eine ausgezeichnete oder gute Badequalität auf. Die Probenentnahme ist nicht nur eine Beruhigung für Badegäste, sondern diene auch dazu, den ökologischen Zustand der heimischen Gewässer zu beobachten, sagt Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Landesrat Kaineder (Grüne) und Sabine Kapfer von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ präsentierten die aktuellen Untersuchungsergebnisse am Pichlinger See. Bild: Land OÖ

Besonders im Fokus stehen dabei die häufig besuchten „EU-Badegewässer-Stellen“, die von Juni bis August fünf Mal kontrolliert werden. Von den 43 untersuchten Stellen weisen 40 Seen, darunter Attersee, Holzöstersee, Mondsee und Traunsee eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Die Qualität der drei weiteren Badestellen am Hallstätter See, Mühlheimer Badesee und Offensee erhielten die Bezeichnung „gut“.

Das Land Oberösterreich untersucht auch zwei Mal im Jahr die 41 „Landes-Badestellen“, die auch fließende Gewässer beinhalten. 33 überprüfte Stellen (darunter Donau, Feldkirchner See und der Puckinger Badesee) weisen nur eine geringe Keimbelastung auf und besitzen somit eine ausgezeichnete Qualität. Acht Fließgewässer weisen eine gute Badewasserqualität auf: Aist, Große Mühl, Krems, Pesenbach, Rodl, Steyr, Traun und Waldaist.

Verunreinigung nach Wetterereignissen

Die Proben werden auf Fäkalbakterien untersucht, diese können sich im Wasser nicht weiter vermehren, sondern sterben nach einiger Zeit ab, so Hans Peter Grasser von der Abteilung Wasserwirtschaft. Eine höhere Belastung von Fäkalbakterien werde zum Beispiel durch Wasservögel wie Enten oder Einschwemmungen verursacht, sagt Sabine Kapfer von der Abteilung Wasserwirtschaft. „Eine Probe ist immer eine Momentaufnahme und wird auch durch die Einzugsgebiete beeinflusst“, so Kapfer.

Wer nach einem geeigneten Badeort sucht, kann die aktuellen Untersuchungsergebnisse und zusätzliche Informationen wie Wassertemperatur und Sichttiefe in der kostenlosen App „AGES Badegewässer-Datenbank“ abrufen.

Auch 169 kommunale Freibäder sowie Hallenbäder werden von der Abteilung Wasserwirtschaft mindestens einmal jährlich kontrolliert. Laut Kapfer werden dabei vor allem technische Anlagen überprüft, grobe Mängel seien die Ausnahme.

Anders als in gechlorten Schwimmbädern kann in Flüssen, Seen und Teichen nach Gewittern und Starkregenereignissen eine erhöhte Keimbelastung auftreten. Die Qualität der Flüsse wird durch die Landwirtschaft oder den Überschuss von Kläranlagen beeinträchtigt: Bei großem Regenaufkommen gelangt dieser ungeklärte Überschuss in die Fließgewässer.

Nach Gewittern oder intensiven Regentagen raten Kapfer und Grasser von der Abteilung Wasserwirtschaft daher, zwei bis drei Tage mit dem Baden zu warten – bis dahin habe die Keimbelastung wieder abgenommen. Auch Trübheit kann ein Indiz für Verunreinigung sein, ist aber von den Standortbedingungen des Gewässers abhängig.