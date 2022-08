Oberösterreichs Feuerwehr-Nachwuchs zeigte beim Bundesbewerb seine Klasse

Einen Sechsfach-Triumph für den oberösterreichischen Feuerwehr-Nachwuchs gab es am Samstag beim Bundesleistungsbewerb in Traiskirchen und Pfaffstätten in Niederösterreich. Die Herausforderung lautete, eine Hindernisübung und einen 400-Meter-Staffellauf schnellstmöglich und ohne Fehler zu absolvieren. Am besten gemeistert hat dies die Jugendbewerbsgruppe aus Guttenberg (Bezirk Vöcklabruck): Sie holte sich den Sieg vor Allerheiligen/Lebring (Bezirk Perg) und der Jugendgruppe Erdleiten aus dem Bezirk Freistadt. Die Gruppen aus Winden/Windegg, St. Martin im Mühlkreis und aus Bad Mühllacken landeten auf den Plätzen vier bis sechs.

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mit der Mädchengruppe aus Mitteregg-Haagen/Sand (Bezirk Steyr-Land) siegte ebenfalls eine Gruppe aus Oberösterreich.

Bei den Mädchen siegte die Gruppe aus Mitteregg-Haagen/Sand. Bild: Herbert Denkmayr

52 Bewerbsgruppen mit mehr als 500 Mitgliedern waren beim 23. Bundesbewerb am Start, sie wurden bei der Eröffnungsfeier auf dem Traiskirchner Hauptplatz von Feuerwehrpräsident Robert Mayer sowie der für Jugend zuständigen Staatssekretärin Claudia Plakolm begrüßt. Mit den jungen Feuerwehrfrauen und - männern waren auch viele Fans aus Oberösterreich angereist, um die Jugendgruppen auf dem Sportplatz lautstark anzufeuern.

Der nächste Bundes-Feuerwehrjugendbewerb findet 2023 in Lienz (Ostirol) statt.