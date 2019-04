Oberösterreichs Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizei stellt sich neu auf

LINZ. Johannes Prager und Walter Folger stehen künftig zwei neu geschaffenen Abteilungen vor.

Die neuen Abteilungsleiter Johannes Prager und Walter Folger (v. l.)

Nachdem Innenminister Herbert Kickl (FP) gestern kurzerhand einen Besuch in der neuen Polizeischule Wels und den im Anschluss geplanten Spatenstich für das neue Einsatz-Trainingszentrum in Sattledt absagte, informierte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl stattdessen spontan über einen größeren Umbau bei Oberösterreichs Exekutive, der ansteht.

Aus der bisherigen "Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizei" werden zwei Abteilungen mit neuen Chefs. Der Linzer Johannes Prager, der bereits stellvertretender Leiter der Fremdenpolizei in Oberösterreich war und diese nach der Pensionierung von Amtsvorgänger Wolfgang Palmetshofer 2018 interimistisch übernahm, wird Chef der neu geschaffenen Einsatzabteilung. Der Puchenauer Walter Folger, der im Landeskriminalamt für internationale Angelegenheiten und die Strategie im Dienstvollzug zuständig war, verantwortet künftig die Abteilung Grenz- und Fremdenpolizei. "Diese Organisationsänderungen treten mit 2. Mai in Kraft", sagt Landespolizeidirektor Pilsl. Er betonte, dass Prager und Folger nicht die einzigen Bewerber für diese Führungs-posten gewesen waren.

Im Zuge des Umbaus werden auch etwa 150 Planstellen für Polizisten zu besetzen sein.

Neue Fahndungszentren

Im Norden und Westen Oberösterreichs entstehen in Leopoldschlag (Bezirk Freistadt) sowie Tumeltsham (Bezirk Ried) neue Fahndungszentren der Grenz- und Fremdenpolizei mit 40 bzw. 25 Beamten im Endausbau.

Die Fahndung im Zugsverkehr wird aus der Fremdenpolizei herausgelöst und kommt mit geplanten 15 Mitarbeitern in die Einsatzabteilung. "Auch für die Bereitschaftseinheit gibt es 61 Planstellen, die wir befüllen werden, sobald das Personal vorhanden ist", sagt Pilsl. Dabei sei die Talsohle beim Personalstand durchschritten. Vor kurzem gab es 75 Ausmusterungen von Polizeischülern, Ende Mai werden 70 angelobt, im September sollen noch einmal 50 Absolventen von der Schulbank in den Polizeidienst kommen. "Da müssen wir dranbleiben, weil in den nächsten Jahren viele geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen werden", sagt Oberösterreichs oberster Polizeibeamter.

Auch dem Notrufsystem mit mehr als 2000 Anrufen täglich, steht ein Umbau bevor. Die Leitzentralen in den Bezirken werden verkleinert. Dafür wird die Landesleitzentrale in Linz auf bis zu 60 Mitarbeiter ausgebaut. "Alle Polizeistreifen werden sichtbar sein, egal in welchem Bezirk und mit welcher Zuständigkeit. Damit können wir künftig rascher die nächstgelegene Streife zum Einsatzort schicken", sagt Pilsl.

