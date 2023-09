Oberösterreichischer Medaillenregen bei der Europameisterschaft der Berufe

Triumphmomente hat das Stadion der polnischen Hafenstadt Danzig schon viele gesehen. Im Jahr 2021 besiegte hier etwa der spanische Fußballklub Villarreal den englischen Rekordmeister Manchester United im Finale der Europa League im Elfmeterschießen. Seit vergangenem Wochenende können auch sechs junge Oberösterreicher behaupten, in der 42.000 Plätze fassenden "Polsat-Plus-Arena" nach herausragenden Leistungen gejubelt zu haben.

Am Samstagabend gingen hier die "EuroSkills", die Europameisterschaft der Berufe, mit der Vergabe der Medaillen zu Ende. Drei Tage lang kämpften rund 600 Teilnehmer aus 32 Teilnehmerländern um die vorderen Plätze in 42 Berufssparten. Im Endergebnis hatte Österreich mit 18 Mal Podestplätzen (sieben Mal Gold, sechs Mal Silber, fünf Mal Bronze) die Nase vorn. Im nationalen Vergleich war Oberösterreich mit fünf Stockerlplätzen das erfolgreichste Bundesland.

Oberösterreich Oberösterreich Ein System, um das uns die Welt beneidet Medaillenregen bei den Euroskills: Um die duale Ausbildung beneidet uns die Welt. von Philipp Hirsch Ein System, um das uns die Welt beneidet

Im Gold-"Fieber"

"Komplett geil!" – so fällt das Fazit von Niklas Danninger nach dem Gewinn der Goldmedaille im Bewerb der Kälte- und Klimatechniker aus. Mit dem Sieg gerechnet habe der Herzogsdorfer, der bei der Linzer Firma Hauser beschäftigt ist, "überhaupt nicht". In der Disziplin galt es, eine funktionierende Anlage zu planen, aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Aufgrund eines "kleinen Fehlers", der ihm unterlaufen sei, habe er mit Gold "gedanklich bereits abgeschlossen" gehabt.

Monatelang hat der 22-Jährige gemeinsam mit seinem Vater und Coach, Rupert Danninger, auf die Europameisterschaft hintrainiert. "Gemeinsam mit der Familie diesen Moment erleben zu können, macht ihn umso besonderer", sagt Danninger,

Im Bewerb der Floristen durchsetzen konnte sich Sandra Berger aus Niederwaldkirchen. Ihre Blumensträuße und -gestecke bekamen von der Jury Bestnoten. Und das, obwohl der Wettkampf nicht schlechter beginnen hätte können. "Ich hab mich im Flugzeug verkühlt und hatte am zweiten Wettkampftag sogar Fieber", sagt die Niederwaldkirchnerin. Trotz der Widrigkeiten Gold zu holen, sei "einfach nur überwältigend".

Floristin Sandra Berger aus Niederwaldkirchen Bild: Florian Wieser

Silber bei den Industrieanlagentechnikern ging an den Schwertberger Lukas Frühwirth. "Das harte Training hat sich in jedem Fall ausgezahlt", sagt Frühwirth, der bei der voestalpine in Linz arbeitet. Die Kombination aus handwerklichen und digitalen Fertigkeiten sei das, was seinen Beruf "so vielseitig und spannend" mache.

Bildergalerie: Österreich räumt bei den Euroskills in Danzig ab Euroskills in Danzig (Foto: Florian Wieser) Bild 1/26 Galerie ansehen

Ein fiktives Unternehmen gründen und es auf Schiene bringen mussten die beiden Absolventen der HTL Braunau Lukas Dragoste und Christian Eberherr. Schlussendlich konnte das Duo Silber erringen.

Eine der Wettbewerbsvorgaben war, Ideen und Konzepte zu entwickeln, wie die Verschwendung von Essen verringert werden kann. "Wir haben uns die Statistiken angeschaut und dabei gesehen, dass der wirksamste Hebel bei der Überproduktion in der Industrie zu finden ist", sagt Eberherr.

Den Pettenbacher Rene Krumphuber zierte nach dem Wettbewerb der Spengler die Bronzemedaille. Bei der Konstruktion einer Außenfassade hatte er Maßgenauigkeit und Handwerksgeschick bewiesen. Den 22-Jährigen, der bei der Firma Strasser in Eberstalzell arbeitet, begleitete ein "eigener Fanclub", bestehend aus Familie, Freunden und Kollegen. Mit ihnen sowie den anderen 46 Teilnehmern würde jetzt "vor allem richtig gefeiert".

"Ausrufezeichen für Standort"

Gratulationen kamen auch aus der heimischen Politik. Als ein "starkes Ausrufezeichen für den Standort" bezeichnet Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) das Abschneiden der oberösterreichischen Teilnehmer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League

voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.