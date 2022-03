Oberösterreichhilft der Ukraine

Seit mehr als zwei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Und mit jedem weiteren Tag, mit jeder weiteren Stunde, die der Krieg andauert, vergrößert sich das humanitäre Leid der Bevölkerung. Die Ukraine steuert auf eine der größten humanitären Krisen Europas zu. Mehr als zwei Millionen Menschen sind bereits auf der Flucht.

Das Rote Kreuz ist im Großeinsatz und hilft sowohl in der Ukraine als auch in den Nachbarländern sowie in Österreich. Die Oberösterreichischen Nachrichten haben daher gemeinsam mit dem Roten Kreuz Oberösterreich die Aktion "Oberösterreich hilft der Ukraine" ins Leben gerufen. Die Kooperation zielt darauf ab, punktgenau helfen zu können.

OÖN-TV: Notquartiere für Schutzsuchende

Wo und wie geholfen wird

Das Ukrainische Rote Kreuz (URK) ist mit 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 4000 Freiwilligen im ganzen Land im Einsatz. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist mit 600 Helfern vor Ort.

Das URK hilft unter anderem mit Trainings zur Ersten Hilfe, die entweder online oder auch in Luftschutzbunkern sowie U-Bahnstationen abgehalten werden, aber auch mit Leisten von Erster Hilfe und psychologischer Betreuung, Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, Unterstützung bei der Evakuierung von betroffenen Personen, insbesondere von Kindern und Menschen mit Behinderung. Aber auch die Unterstützung von Menschen in Not mit Gutscheinen und Geldleistungen ist bereits in Vorbereitung, hieß es.

Verpackung von österreichischen Hilfslieferungen an das Ukrainische Rote Kreuz Bild: APA/Hans Punz

Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt in dieser Notsituation Geflüchtete in Österreich und entsendet Personal und Hilfsgüterlieferungen in die Krisenregion und die Nachbarländer. Weiters unterstützt das Österreichische Rote Kreuz das Ukrainische Rote Kreuz und die Internationale Rotkreuzbewegung auch finanziell. Um aus der Ukraine geflüchteten Menschen Zuflucht zu geben, errichtet und betreibt das Rote Kreuz OÖ laufend temporäre Notquartiere im gesamten Bundesland. Dort können Menschen auf der Flucht kurzfristig übernachten, erhalten einfache Verpflegung und eine sanitäre Grundversorgung.

Spendenkonto

Das Spendenkonto des Roten Kreuzes OÖ für dessen humanitäres Engagement in der Ukraine: AT83 3400 0002 0011 3654 SWIFT: RZ00AT2L

Verwendungszweck: Ukraine