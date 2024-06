Oberösterreicher zeigen in Wien, was das Hoamatland zu bieten hat

Ganz in oberösterreichischer Hand ist das Wiener Rathaus am Samstag, 22. Juni. An diesem Sommerabend lädt der Verein der Oberösterreicher in Wien zur bereits 121. Auflage des Oberösterreicher-Balls. Für Obmann Günther Mayrleitner ist es der "glanzvolle Höhepunkt des Vereinsjahres", der den Gästen zugleich als Plattform zur Vernetzung und zum Austausch diene.

Mayrleitner hat darüber hinaus noch eine ehrenvolle Funktion: Er darf sich Ballbotschafter nennen. Zu diesem Kreis gehören bekannte Landsleute aus den unterschiedlichsten Bereichen: von Kultur bis hin zu Wirtschaft und Sport.

Die Botschaften der Botschafter

Ihre Aufgabe ist es, die Magie des Traditionsballs nach außen zu tragen. "Schmeißts euch in euer Dirndl und eure Lederhose und kommts vorbei", richtete etwa Kanutin Ana Roxana Lehaci per Videobotschaft aus. Auf "gute Musik und gute Unterhaltung" freut sich auch Susanne Gogl-Walli, die am 22. Juni nicht über die Laufbahn, sondern über das Tanzparkett fegen wird, ehe es wenige Wochen später zu den Olympischen Sommerspielen nach Paris geht.

Als eine der bekanntesten Oberösterreicherinnen darf auch die Linzer Moderatorin Silvia Schneider nicht fehlen. Ihre Vorfreude auf den bevorstehenden Ball ist groß. Zur Einstimmung präsentierte sich Schneider schon vorab in ihrer Tracht und richtete in einem Video Grußworte an die Zuschauerinnen und Zuschauer: "Ich würde mich riesig freuen, möglichst viele von euch zu treffen." Ein Fixpunkt ist der alljährliche Sommerball im Wiener Rathaus auch für Landeshauptmann Thomas Stelzer. Heuer stehe dieser ganz im Zeichen des Kulturjahres 2024. "Wenn Oberösterreich zu Gast in Wien ist, nehmen wir das zum Anlass, die schönsten Seiten unseres Bundeslandes in den Vordergrund zu stellen und ein besonderes Fest zu feiern", sagte Stelzer und kündigt eine "schwungvolle Ballnacht" an.

Infos zum Ball der Oberösterreicher

Am Samstag, 22. Juni , findet der Ball der Oberösterreicher in den Prunkräumen und im Arkadenhof des Wiener Rathauses statt. Einlass ist um 20 Uhr, Auftakt um 21 Uhr.

Tickets sind unter oberoesterreicherball.at erhältlich. Für Inhaber einer OÖNcard ist der Kartenpreis um 10 Euro ermäßigt.

Die Eröffnung des Balls steht heuer im Zeichen des Bruckner-Jahres: "Und ich will mit Anton tanzen …" ist der Titel der Eröffnung der St. Florianer Sängerknaben und der Performance-Künstler von SILK Fluegge unter der Leitung von Silke Grabinger.

Sie sind aber bei Weitem nicht die einzigen Künstler, die diesen Abend zu einer unvergesslichen Ballnacht machen: Das Linzer Musicalensemble präsentiert im Festsaal einen Showact, die Mitternachtsshow gestalten "The Rats Are Back" (Eric Papilaya, Norbert Oberhauser und Volker Piesczek). Das komplette Programm gibt es hier.

Auch kulinarisch können sich die Gäste "wie dahoam" fühlen.

