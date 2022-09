Oberösterreicher wollten mit 296 Drogenpillen im Körper heimfliegen

1,6 Kilogramm Cannabisharz im Wert von rund 16.000 Euro wollten zwei Männer aus Oberösterreich im Sommer von Marokko in die Heimat schmuggeln. Um nicht aufzufliegen, "versteckten" sie die Drogen in ihrem Körper. Zum Verhängnis wurde ihnen schließlich eine Ultraschall-Kontrolle am Flughafen. Der Gmundner und der Rieder hatten insgesamt 1,6 Kilogramm Cannabisharz, das entspricht einer Menge von 296 Kapseln, in ihren Körpern. "Die Kapseln haben sie in Marokko unter Aufsicht ausgeschieden", berichtet die Polizei am Mittwoch. Den Männern im Alter von 37 und 39 Jahren wurde bereits der Prozess in Marokko gemacht. Dort haben sie angegeben, dass sie die Drogen für deren Eigenkonsum schmuggeln wollten.