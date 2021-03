Oberösterreicher war 21 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Der 51-Jährige geriet Donnerstagabend in der Ortschaft Kogl in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) in eine Fahrzeugkontrolle und konnte keine Lenkerberechtigung vorweisen. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass ihm bereits im Jahr 2000 der Führerschein entzogen worden war. Er wird angezeigt.

