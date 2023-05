Oberösterreicher verkaufte 100 Kilogramm Cannabis aus Eigenproduktion

Mindestens 18 Jahre lang war der 57-Jähriger in der Drogenszene im Zentralraum außerordentlich aktiv: Der Mann soll in einer professionellen Indoor-Aufzuchtanlage seit 2005 in Summe 100 Kilogramm Cannabis gezogen und dann unter die Leute gebracht haben, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Geht man von einem Straßenverkaufswert von 10 Euro pro Gramm Cannabis aus, so nahm der Oberösterreich mit seinen Drogendeals über die Jahre rund eine Million Euro ein. Mit dem Geld finanzierte sich der Mann, der seit Jahren arbeitslos gemeldet war, seinen Lebensunterhalt.

Festnahme im Februar

Aufgeflogen war der Profi-Gärtner bereits im Jänner dieses Jahres: Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Trauners wurde die Aufzuchtanlage und 1,9 Kilo Cannabiskraut sichergestellt. Als die Ermittlungen das Ausmaß der Drogengeschäfte offenbarten, wurde der 57-Jährige im Februar festgenommen.

Bei seiner Einvernahme verweigerte er jegliche Aussage. Mittlerweile befindet sich der Mann in der Justizanstalt in Linz. Erhebungen zu seinen Abnehmern waren noch am Laufen, hieß es am Mittwoch seitens der Exekutive.

