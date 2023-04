Oberösterreicher steht Justizgewerkschaft vor

Werner Gschwandtner übernimmt die Interessensvertretung der mehr als 6000 Bediensteten der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Österreich. Er folgt auf Gerhard Scheucher, der nach Erreichung der Altersgrenze aus seinen GÖD-Funktionen ausgeschieden ist.

Gschwandtner, der mit seiner Familie in St. Thomas am Blasenstein lebt, ist bereits seit mehreren Jahren Landesvorsitzender der oberösterreichischen Justizgewerkschaft. Einen Schwerpunkt will er auf die Digitalisierung und die Stärkung der Justiz legen. "Für eine funktionierende Justiz benötigen wir faire und attraktive Arbeitsbedingungen", sagt er. Dazu brauche es etwa spürbar höhere Anfangsgehälter.

