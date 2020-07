Oberösterreicher nach Notlandung fast unverletzt

Pilot Gerhard H. (63) aus St. Marien (Bez. Linz-Land), Mitglied eines Linzer Fliegerclubs, war mit seinem 66-jährigen, aus St. Georgen/Gusen stammenden Bruder von Feldkirchen in Kärnten gestartet. Bei Tamsweg lenkte er das Flugzeug irrtümlich Richtung Lessach und nahm über dem Zwerfenbergsee Kurs Richtung Steiermark. 200 Meter vor dem See verlor das Flugzeug an Leistung. Dem Piloten gelang auf über 2000 Metern Seehöhe eine Notlandung, das Flugzeug kam nach hundert Metern auf dem steinigen Boden zum Stillstand.

Der Pilot überstand den Absturz unverletzt. Sein Bruder erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Beide alarmierten per Notruf die Bergrettung Tamsweg, von der sie geborgen wurden. Am Flugzeug, einer einmotorigen "Katana", entstand Totalschaden.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at