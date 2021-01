Oberösterreicher musste eine Nacht verletzt am Berg verbringen

Der Mann, der gut ausgerüstet war, konnte nicht mehr weiter und verbrachte die Nacht am Berg in einem Biwak. Laut Polizei rief er Samstag in der Früh telefonisch um Hilfe und wurde von Bergrettern ins Tal gebracht. Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land musste nicht ins Spital gebracht werden und fuhr mit seinem Auto nach Hause.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.