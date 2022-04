Oberösterreicher kam bei Motorradunfall ums Leben

Der Mann war Polizeiangaben zufolge mit seinem Bike gestürzt, über die Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Letztlich landete der Lenker in der Böschung des angrenzenden Url-Flusses. Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 48-Jährige starb dennoch an Ort und Stelle.