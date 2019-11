Oberösterreicher in Marokko mit Drogen-Koffer gefasst

Der Verdächtige sei mit dem illegalen Gepäck bei den Sicherheitskontrollen aufgeflogen. Noch bevor der mutmaßliche Drogenschmuggler in die Maschine in Richtung Wien einsteigen konnte, klickten im Wartebereich die Handschellen, heißt es in einem Medienbericht. "Wir wollen die Hintermänner. Der Verdächtige gehört möglicherweise einem internationalen Drogenkartell an", sagte ein Polizeisprecher laut dem Medienbericht.

