Oberösterreicher-Ball in Wien: Vorverkauf startet

WIEN. Die OÖNachrichten präsentieren den Ball, der am 11. Mai im Wiener Rathaus stattfindet – 3000 Besucher werden erwartet.

Bereits zum zweiten Mal geht der traditionsreiche Ball im festlichen Ambiente des Wiener Rathauses über die Bühne. Rund 3000 Besucher werden am 11. Mai erwartet. Die Oberösterreichischen Nachrichten präsentieren den Ball.

Auf die Gäste wartet ein buntes Unterhaltungsprogramm. So werden unter anderem die Gallspacher Sängerin Ina Regen, "Die Seer" aus dem Salzkammergut und DJ Rene Rodrigezz zu hören sein. Ballvater Othmar Thann vom Verein der Oberösterreicher in Wien achtet darauf, dass im Rathaus viel heimatliches Flair zu spüren sein wird: Gereicht werden Spezialitäten aus dem Genussland Oberösterreich, dazu gibt es feines Bier aus dem Bundesland. Die Landesgartenschau "Bio Garten Eden" in Aigen-Schlägl wird sich den Besuchern genauso präsentieren wie die Ruder-Weltmeisterschaft 2019 in Ottensheim und der Skiweltcup 2020 in Hinterstoder.

"Wir verstehen es zu feiern"

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer, der den Ehrenschutz über den Ball übernommen hat, ist der Ball ein gute Möglichkeit, das Bundesland in der Bundeshauptstadt zu präsentieren: "Wir Oberösterreicher sind modern und traditionsbewusst, innovativ und erfolgreich, lebenslustig – und wir verstehen es zu feiern."

Der Einlass in das Rathaus beginnt um 20 Uhr, die Veranstaltung selbst startet um 21 Uhr. Festliche Trachten oder Abendkleidung sind erwünscht.

Informationen zum Ball gibt es im Internet auf www.oberoesterreicherball.at

Karten

Der Vorverkauf für den Oberösterreicher-Ball am 11. Mai im Rathaus in Wien hat bereits gestartet. Karten können ab sofort im Internet auf www.oeticket.at und in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich gekauft werden. Der Einlass für den Ball startet um 20 Uhr.

