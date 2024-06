Oberösterreicher-Ball: Der Countdown läuft

Rund 3000 Gäste werden am Samstag zum 121. Ball der Oberösterreicher im festlich dekorierten Wiener Rathaus erwartet.

Übermorgen ist es wieder so weit: Bereits zum 121. Mal wird das Wiener Rathaus für eine Nacht zur Hochburg der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Tanzen und feiern werden dabei auch die Goldhaubengruppe aus Wolfern und der Verein Landleben Alberndorf. Sie haben bei der Vereinsaktion 20 Karten für den Ball der Oberösterreicher inklusive An- und Abreise mit dem Bus gewonnen.

Gemeinsam feiern in Wien

"Eigentlich wollte ich nur für mich Karten kaufen", sagt Martina Mayr-Obermann von der Goldhaubengruppe Wolfern. Stattdessen nahm sie am Gewinnspiel teil – mit Erfolg. "Jetzt fahren wir gemeinsam hin. Alle sagen, dass es so ein schöner Ball ist – ich freue mich schon sehr darauf, das selbst zu erleben." Der Bus nach Wien wird gut gefüllt sein. "Und vielleicht trifft man am Ball ja ein paar bekannte Gesichter. Die Welt ist klein", sagt sie und lacht.

In Alberndorf ist die Vorfreude ebenfalls groß: "Meine Mama war schon zwei Mal beim Oberösterreich-Ball, ich fahre heuer zum ersten Mal hin", sagt Ortsbäuerin Christa Ahroner, die ihren Verein Landleben Alberndorf für das Gewinnspiel angemeldet hat. "Ich habe nicht geglaubt, dass wir gewinnen. Wir haben uns riesig gefreut und sind jetzt schon sehr gespannt auf den Ball."

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) wird es sich nicht entgehen lassen, die kurzzeitige oberösterreichische Enklave in Wien in vollen Zügen zu genießen: "Ich freue mich schon darauf, viele Gäste begrüßen zu dürfen und eine wunderbare Ballnacht zu feiern."

"Kummst a?"

Wer "einen Abend mit guter Musik und guter Unterhaltung erleben" will, wie Ballbotschafterin und Sprinterin Susanne Gogl-Walli es formuliert, hat noch die Chance, dabei zu sein: Schnellentschlossene können unter oberoesterreicherball.at/ballkarten noch Karten erstehen – OÖNcard-Besitzer zahlen zehn Euro weniger. Auch am Samstag sind bei der Abendkassa direkt im Rathaus noch Karten erhältlich.

Die rund 3000 Gäste erwartet ein Sommernachtsball mit Musik und Tanz, Tracht und Tradition, Gaumenfreuden und viel oberösterreichischer Herzlichkeit.

Die wichtigsten Infos

Einlass ist am Samstag, 22. Juni, um 20 Uhr. Um 21 Uhr beginnt der Ball der Oberösterreicher im festlich geschmückten Rathaus in Wien (Eingang Lichtenfelsgasse).

Die ganze Nacht lang werden oberösterreichische Künstler und Ensembles das Wiener Rathaus mit Musik erfüllen.

Das Programm im Festsaal:

21.00 Uhr: Eröffnungsperformance der St. Florianer Sängerknaben und SILK Fluegge im Zeichen der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024

21.45 Uhr: Tanzmusik mit Big Band Project

22.45 Uhr: Linzer Musical-Ensemble

23.00 Uhr: Tanzmusik

23.45 Uhr: Auslosung der Tombola

24.00 Uhr: Mitternachtsshow mit The Rats Are Back

00.45 Uhr: Tanzmusik

Im Arkadenhof spielen:

ab 21.45 Uhr Nødstop

ab 22.00 Uhr PEPEs Woodstock Tanzorchester und

ab 1.00 Uhr legt das DJ-Duo 2:tages:bart auf

Ab 21.45 Uhr gibt es auch im Stadtsenatssaal durch pt art music und im Wappensaal durch Johnny Rockers eine musikalische Begleitung.

Alle weiteren Infos unter www.oberoesterreicherball.at

