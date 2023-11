Oberösterreicher (31) als Anlagebetrüger ermittelt

Der Mann soll mittels Anlagebetrug von Kryptowährungen mindestens 26 Personen aus ganz Österreich und der Schweiz um insgesamt bis zu 400.000 Euro gebracht haben, wie die Polizei berichtete. Die Höhe der Schadenssumme ist eine erste Schätzung der Ermittler. Der Oberösterreicher soll seit Mitte Mai gemeinsam mit weiteren Komplizen speziell mit den Anlagebetrügereien aktiv gewesen sein. Der Festnahme waren zwei Hausdurchsuchungen an Örtlichkeiten in Oberösterreich und Salzburg vorausgegangen, wie auf Anfrage der APA mitgeteilt wurde. Die Ermittlungen dauerten noch an.

