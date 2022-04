Oberösterreich wurde heuer um sieben Lotto-Millionäre reicher

Insgesamt haben die Österreicher für die Ziehung 11,9 Millionen Tipps abgegeben. Jener Lotto-Spieler, der gestern um kurz vor 13.30 Uhr sein Glück in einer Annahmestelle in der Landeshauptstadt Linz versuchte, hat die sechs Richtigen getippt - und zwar im Alleingang. Er oder sie - bisher hat sich bei den Österreichischen Lotterien noch niemand gemeldet - ist nun mehr als 9,8 Millionen Euro reicher. Der oder die Glückliche überließ übrigens dem Computer das Tippen. Im sechsten Quicktipp stehen genau jene sechs Zahlen, die auch gezogen wurden: 8, 9, 28, 34, 40 und 43.

Es war der zweite Siebenfach-Jackpot in der 35-jährigen Lotto-Geschichte und der höchste Gewinn für einen Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin. Im Dezember 2020 hatte ein Linzer Pensionist 9,2 Millionen Euro gewonnen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass es Fortuna heuer besonders gut mit den Landsleuten meint. Von 14 Lotto-Sechsern wurden heuer bereits sieben in Oberösterreich geknackt. "Alle sieben haben einen Gewinn in Millionenhöhe gebracht", heißt es von den Lotterien. Seit der Einführung von "6 aus 45" haben 471 Oberösterreicher die sechs Richtigen angekreuzt, 169 von ihnen wurden quasi über Nacht zu Millionären. Nur in Wien und Niederösterreich gab es mehr Glückspilze.

Fast 15 Millionen Euro gingen ins Waldviertel

Den erste Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte gab es vor knapp dreieinhalb Jahren. Im November 2018 endete dieser Riesenjackpot mit einem Sologewinn für einen Niederösterreicher aus dem Waldviertel: Er holte sich damals 14,9 Millionen Euro. Dieser Gewinn war auch der höchste, der bisher bei Lotto in Österreich erzielt wurde.

Nach der gestrigen Ziehung wurde auch ein Wiener um rund 900.000 Euro reicher. Wie der oberösterreichische Gewinner, erzielte auch er per Quicktipp einen Solo-Sechser - und zwar bei LottoPlus. Beim Joker knackten vier Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen einen Jackpot, dafür gehen je rund 186.000 Euro nach Wien, Niederösterreich, ins Burgenland und an eine Person, die ihre Tipps über win2day abgegeben hat.

