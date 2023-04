Oberösterreich wird Treffpunkt der Pfadfinder

Das Motto des diesjährigen Sommerlagers von 7. bis 16. August: "Together" (also "Gemeinsam"). "Alle fünf Jahre findet in Oberösterreich ein Pfadfinderlager statt, bei dem Internationalität, Zusammenleben und Abenteuer in der Gemeinschaft großgeschrieben werden", sagt Christian Wirth, Landesleiter der Pfadfinder Oberösterreich. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet das 30-köpfige ehrenamtliche Kernteam der Pfadfinder an den Vorbereitungen, darunter auch 15 Jugendliche. In diesem Jahr stehen besonders die Themen Frieden und Demokratie im Vordergrund des Pfadfinderlagers.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper