Oberösterreich vergibt Inklusionspreis

Fische, die als Gemeinschaft schwimmen, Flügel bekommen und in der Gesellschaft landen. Es ist ein schönes Bild, das Alfred Prantl zeichnet. "Fliegender Fisch" heißt Oberösterreichs erster Inklusionspreis, den Prantl als Obmann der Interessensvertretung für Menschen mit Beeinträchtigungen mitgestaltet hat. Das Thema solle stärker in der Gesellschaft verankert werden, sagt Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Der Preis, der von der IV Sozialunternehmen mitgegründet wurde, wird in drei Kategorien vergeben: "Zusammen leben", "Zusammen verändern", "Zusammen arbeiten". Prämiert werden Projekte, die sich durch die Inklusion von beeinträchtigten Menschen auszeichnen. Einreichungen bis 31. Mai; Infos: fliegender-fisch.at

