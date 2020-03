Oberösterreich steht (fast) still

Leere Bahnhöfe, kaum Verkehr auf den Straßen, Warteschlangen mit einem Meter Sicherheitsabstand: Es sind Bilder, die wir so noch nie gesehen haben. Die Maßnahmen, die die Regierung am Sonntag erlassen hat, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bringen das öffentliche Leben in Oberösterreich zum Stillstand. Per "Ausgangsbeschränkung" wurde die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum massiv eingeschränkt. Alle Menschen sollen in ihren Wohnungen bleiben.

Aufsperren dürfen nur noch Geschäfte, die der Grundversorgung dienen. Die Gastronomie darf noch einmal bis 15.00 Uhr offen haben, am Dienstag ist ganz Schluss. Unis, Schulen und Kindergärten werden "geschlossen". Von der Ausgangsbeschränkung gibt es nur wenige Ausnahmen: Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen und Hilfe für andere Menschen. Darüber hinaus sind auch Spaziergänge alleine oder im Familienverbund gestattet.

Nötig sind die Maßnahmen, um den deutlich steigenden Trends bei Erkrankungen entgegenzuwirken. Die nächsten vier Wochen werden über die Bewältigung der Corona-Krise entscheiden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag. Schon bis Ende der Woche sollte sich zeigen, wie stark die gesetzten Maßnahmen wirken.

Bis Montagmittag ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich auf mehr als 1.000 Fälle angestiegen. In Oberösterreich waren mit Stand Montagmittag 198 Menschen positiv getestet:

Die eindringlichen Appelle, sich an die Maßnahmen zu halten, zeigen ihre Wirkung. Unsere Lokalredakteure aus Linz, Wels, Steyr, dem Inn- und Mühlviertel sowie dem Salzkammergut haben sich in ihren Regionen umgesehen und berichten von menschenleeren Straßen und verlassenen Innenstädten (die Videos sehen Sie unten).

Schreiben Sie uns!

Jetzt sind Sie gefragt: Welche Eindrücke haben Sie am ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen gewonnen? Lassen Sie Oberösterreich an Ihren Beobachtungen teilhaben (selbstverständlich ohne gegen die Verordnungen der Regierung zu verstoßen) und schicken Sie uns Bilder oder Videos und einen kurzen Text an online@nachrichten.at. Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen und veröffentlichen diese auszugsweise in diesem Artikel.

Edmund Brandner, Lokalredakteur in Gmunden, berichtet von fast gespenstischer Ruhe in der Traunsee-Stadt:

Die Westautobahn in Richtung Linz um 7:15 Uhr Früh: Wo Pendler am Montagmorgen normalerweise nur im Schritttempo vorankommen, geht es zügig voran. So wenig Verkehr ist nicht einmal in den Ferien:

Kein Stau auf der A1 am Montagmorgen. Bild: privat

Ganz ruhig ist es auf der Landstraße in Linz nicht, aber es tut sich deutlich weniger als normal, berichtet Lokalredakteurin Julia Popovsky:

Sehr einsam fühlt man sich hingegen gegen 13 Uhr in der Straßenbahnstation am Linzer Hauptbahnhof. Hier wartet man alleine:

Gähnende Leere in der Straßenbahnhaltestelle am Linzer Hauptbahnhof.

Wir bleiben in Linz: Auf dem Hauptplatz waren am Vormittag "einige Leute" unterwegs, berichtet Lokalredakteurin Anneliese Edlinger vor dem geschlossenen Alten Rathaus:

Das haben Pendler in Wels seit Jahren nicht gesehen: Am Parkplatz vor dem Hauptbahnhof finden sich zahlreiche freie Plätze.

Plötzlich freie Parkplätze am Welser Bahnhof Bild: privat

In der Messestadt hat der Magistrat auf Notbetrieb umgestellt, berichtet Lokalredakteur Erik Famler vom Stadtplatz:

Ebenfalls in Wels wurde dieses Bild aufgenommen: Vor einer Arztpraxis, wo sonst die Menschen am Montagmorgen dicht an dicht Schlage stehen, ist man heute um ausreichend Sicherheitsabstand bemüht:

Anstellen mit Sicherheitsabstand. Bild: privat

Gut frequentierte Lebensmittelmärkte, aber ansonsten ausgesprochen ruhig war es am Montag in Perg, wo sich Lokalredakteur Bernhard Leitner umgesehen hat.

"Relative Ruhe" herrschte auf der Weberzeile in Ried am Vormittag, berichtet die Innviertler Lokalredaktion.

„Vorbildlich“ verhielten sich die Menschen in Rohrbach, wie Thomas Fellhofer am Vormittag berichtete. "Vor der Apotheke stehen die Menschen brav an", so sein Eindruck vom Stadtplatz: