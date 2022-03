Oberösterreich richtet Quartiere für Flüchtlinge ein

Das teilten LH Thomas Stelzer und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) am Mittwoch mit. In der Nacht auf Mittwoch seien bereits die ersten Transit-Flüchtlinge, die in ein anderes EU-Land weiterreisen wollen, um zu Familienangehörigen oder Bekannten zu gelangen, in Oberösterreich eingetroffen.

Das Land aktiviere daher präventiv die ersten Notschlafquartiere, so Stelzer und Hattmannsdorfer. Ab der Nacht auf Donnerstag stehen entlang der Westautobahn drei Transitquartiere für ukrainische Flüchtlinge bereit, die gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen aktiviert wurden. Zudem soll spätestens ab Donnerstag ein weiteres Transitquartier in Linz in Betrieb gehen, weitere Unterkünfte können bei Bedarf folgen.

Unübersichtliche Lage

"Wir haben uns seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf die Unterbringung von Ukrainerinnen und Ukrainern, die unseren Schutz und Hilfe benötigen, vorbereitet. Mit der Aktivierung der ersten Quartiere sorgen wir für eine sichere Unterbringung jener, die bereits unglaubliche Strapazen und eine anstrengende Flucht hinter sich gebracht haben", so Stelzer. "Die Lage ist nach wie vor sehr unübersichtlich und es liegen uns keine Informationen über große Flüchtlingsströme vor", sagte Hattmannsdorfer. Aber "wir sind für den Fall der Fälle aber gerüstet" und es könnten "in mehreren Ausbaustufen je nach Bedarf zusätzliche Kapazitäten aktiviert werden".

Hier können Sie sich melden

Um die Zuteilung zu koordinieren, wurde eine österreichweite Hotline eingerichtet. Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, aber auch deren Verwandte und Bekannte können sich unter der Telefonnummer +43 1 2676 870 9460 melden und es wird ihnen ein freies Quartier zugeteilt. Für Leute, die privat Quartiere für Flüchtlinge zur Verfügung stellen wollen, gibt es ebenfalls eine Hotline (+43 732 7720 - 16 200 bzw. per E-Mail an nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at).

Zudem wurde vom Land und der Volkshilfe OÖ eine Spendenaktion gestartet. In den 22 Shops der Volkshilfe in ganz Oberösterreich werden Sachspenden entgegengenommen. Koordiniert wird die Aktion vom Volkshilfe-Shop und Spendenlager in Linz aus. Es besteht eine langjährige Partnerschaft mit der Organisation "Narodna Dopomoha" in der Ukraine, die vor Ort bei der Verteilung von Hilfsgütern unterstützt. Benötigt werden vor allem Baby-Hygieneartikel und Windeln, Damen-Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Decken, Schlafsäcke, batteriebetriebene Stirnlampen, originalverpackte fiebersenkende Schmerzmittel und Antibiotika sowie Blutdruckmittel sowie nicht verderbliche Lebensmittel.

"Putins Angriff auf die Ukraine macht mich fassungslos und betroffen. Und es bewegt mich zutiefst, dass im Europa des 21. Jahrhunderts Menschen in U-Bahn-Stationen Schutz vor Bomben suchen und auf der Flucht vor dem Krieg ihr Land verlassen müssen", so Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich, "wir als Volkshilfe werden mit allen unseren Ressourcen helfen". Auch die SPÖ sammelt Sachspenden, die in der Landesgeschäftsstelle sowie in den Bezirksbüros abgegeben werden können und dann an die Volkshilfe weitergeleitet werden.