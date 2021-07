Oberösterreich probiert es mit "Sport und Impfen"

Das Angebot beginnt mit der bereits gestarteten Faustball-WM der Frauen in Grieskirchen. Beim SV Guntamatic gibt es einen "Doppelpass": Jede Person, die sich in der Woche vor dem Spiel gegen Admira in der Impfstraße auf dem Messegelände impfen lässt, bekommt entweder eine Eintrittskarte dieses Heimspiel oder für die Rieder Herbstmesse. Der LASK lockt mit freiem Eintritt für die Begegnung mit Hartberg. Ebenfalls dabei Blau-Weiß gegen den GAK, das Innenstadt-Rad-Kriterium in Wels sowie das Tennisturnier Upper Austrian Ladies Linz.