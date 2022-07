Oberösterreich kühlt sich ab

Eine lange Warteschlange bildet sich vor dem Springturm beim Strandbad in Seewalchen am Attersee, als um 14 Uhr endlich die Ebene zehn Meter über dem See geöffnet wird. Auf der Stirn der wartenden Badegäste sind bereits die Schweißperlen zu sehen, als einer nach dem anderen die Leiter nach oben klettert. Oben angekommen: ein kurzer Anlauf und endlich der ersehnte Sprung ins kühle Nass.