Oberösterreich kontrolliert Busse mit Arbeitern aus Westbalkan

Die Polizei regelt das Anhalten, örtliche Gesundheitsbehörden werden das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, die Einhaltung des Mindestabstandes sowie das Mitführen eines ärztlichen Attests überprüfen, kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Mittwochnachmittag an. Stelzer unterstrich in einer Aussendung zugleich seine Forderung nach verstärkten Kontrollen an den Bundesgrenzen. "Es brauche dringend effektivere Kontrollen und Maßnahmen, zum Beispiel Quarantäneanordnungen, an den Bundesgrenzen. Denn als Bundesland haben wir nur eingeschränkte Möglichkeiten. Idealzustand sollte eigentlich sein, dass Westbalkanheimkehrer es gar nicht ohne Grenzkontrolle bis nach Oberösterreich schaffen."

Werde bei den Schwerpunktkontrollen in Oberösterreich festgestellt, dass kein Attests vorliegt oder die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, gebe es verwaltungsbehördliche Strafen. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Krisenstab 48 Neuinfektionen bei Reiserückkehrern vor allem aus dem Westbalkan registriert.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.