Oberösterreich ist ein Land der "Bierjuwelen"

LINZ. Brauereien, Landwirtschaft und Wirte verpacken ihr Angebot in einer „Schatzkarte“. Das soll dem Land mehr Nächtigungen bringen.

Ein Prost auf die Bierkultur im Land: Ein neues Tourismus-Netzwerk mit vielen Partnern. Bild: Lisa Schaffner

Sie heißen Perle, Magnum Spalter Select und Malling. Bald sind diese Hopfensorten nicht mehr nur Insidern geläufig. Denn die neue Tourismusstrategie des Landes Oberösterreich stellt Bier in den Mittelpunkt und damit auch Wissen über Hopfen. Mit der Kampagne "Bierjuwel Oberösterreich" werden 180 Akteure von Brauereien, über Wirte bis hin zur Landwirtschaft im Lande vernetzt, um „Bier-Juwelen“ zu schaffen, die in einer „Schatzkarte“ zu finden sind und Urlauber wie Einheimische gleichermaßen anziehen sollen.

„Schatzkarte“ für Entdecker

„Wir schleusen Gäste nicht mit einer Karte von Brauerei zu Brauerei, sondern vermitteln ganzheitliche und einzigartige Erlebnisse“, sagt Landestourismusdirektor Andreas Winkelhofer gestern beim Auftakt der Kampagne. Diese war wie eine Ausstellungseröffnung im Lentos in Linz inszeniert. Besondere Biere, die im Zentrum der Bierjuwel-Erlebnisse stehen, wurden auf beleuchteten Säulen wie Teile einer Sonderschau präsentiert. „Wir wollen mit der Kampagne natürlich auch ein kulinarisches Image vermitteln“, sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner. Denn Bier kann nicht nur getrunken werden, sondern findet auch in vielen Speisen seinen Niederschlag.

Auch Hopfenland Nummer 1

Das passt auch dem Projekt „Genussland Oberösterreich“ ins Konzept, das heuer sein 15-jähriges Jubiläum feiert. „Hopfen ist die Seele des Bieres“, sagt Agrarlandesrat Josef Hiegelsberger. Er betont, dass 35 Familienbetriebe mit einer Anbaufläche von 140 Hektar Oberösterreich zum Hopfenland Nummer 1 in Österreich machen. Die Nummer 1 gelte auch für Bier, sagt Winkelhofer, dem es um mehr Nächtigungen geht.

59 Braustätten gibt es in Oberösterreich und obendrein die höchste Dichte an Privatbrauereien bundesweit sowie mehr als 150 ausgebildete Biersommeliers. Das war nicht immer so.

1990 hatte es mit nur mehr 20 Braustätten in Oberösterreich nicht so rosig ausgesehen. Doch der Trend zu Craft Beer ebnete auch den bisher nur weitgereisten Varianten Pale Ale und Imperial Stout heimische Wege.

„Gerste und Malz, Gott erhalt’s“, heißt es nun immer öfter in Oberösterreich. Denn auch die Gerste, die geröstet zum Bier-Geschmacksstoff wird, stammt aus heimischen Landen. Der Weizen, der dem Weißbier zu seiner Charakteristik verhilft, ebenso. Auf 40.000 Hektar wird in Oberösterreich Gerste angebaut und auf 50.000 Hektar Weizen, die allerdings auch in Backstuben wandern. „Bier bringt Oberösterreich ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Winkelhofer.

Die Anfänge wurden mit der BierWeltRegion Mühlviertel und der Bierregion Innviertel gemacht. Nun wird im Land der „Mostschädeln“ das Bier-Erlebnis flächendeckend ausgerollt.

Markus Rubasch, der Kämmerer der Stiftsbrauerei Schlägl brachte gestern sein „Abtei Bier 2016“ mit und verwies auf die besondere Tradition der Chorherren aus dem Böhmerwald, die seit mehr als 500 Jahren dort Bier brauen. Heuer steht dem Stift ein besonders arbeitsintensives Jahr bevor. „Wir sind auch mit der Landesgartenschau Biogarten Eden gesegnet“, so Rubasch.

Die wird am 17. Mai eröffnet und bringt ebenso Bier-Genuss.



