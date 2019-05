Oberösterreich gibt den Ton an

WIEN. Oberösterreicher-Ball in Wien am 11. Mai: Auch Linzer Musicalensemble ist vertreten.

Die Musical-Company des Linzer Musiktheaters wird einen Querschnitt von Musical bis Pop zum Besten geben. Bild: B. Palffy

Am Samstag in einer Woche ist es so weit: Im wunderschönen Rahmen des Wiener Rathauses findet der Ball der Oberösterreicher statt, rund 3000 Besucher werden erwartet. Musik ist dabei einer der Trümpfe: So treten Ina Regen und die Seer auf. Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt von vier Stars aus dem Musicalensemble des Linzer Musiktheaters.

So lässt es sich Ariana Schirasi-Fard – sie ist auch bekannt als Sängerin ArianA von Poptracker – nicht nehmen, ihren neuen Hit "Run" zu präsentieren. Die Brasilianerin Myrthes Monteiro begeisterte als Lise in "Ein Amerikaner in Paris", nachdem sie drei Jahre lang allabendlich in Hamburg das Publikum als Prinzessin Jasmin in Aladdin verzaubert hatte. Ausnahmekünstler Riccardo Greco spielte schon in Linz, Berlin und Hamburg als Ghost Sam, und Christof Messner wird zurzeit in der Uraufführung "Der Hase mit den Bernsteinaugen" gefeiert, auch von Autor Edmund de Waal, der ihn nach der Premiere minutenlang gerührt umarmt hatte.

Besucher des Balls der Oberösterreicher dürfen sich im Rathaus auf Hits aus den aktuellen Produktionen wie aus dem ABBA-Musical "Chess", das am 8. Juni im Musiktheater seine Premiere erleben wird, freuen.

Mehr Infos im Internet unter www.oberoesterreicherball.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema